Производственная бытовка сгорела на территории аэродрома под Вологдой

Пожар в производственной бытовке на территории аэродрома ДОСААФ в деревне Борилово Вологодского района произошел накануне в девятом часу вечера.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, на ликвидацию очага возгорания были направлены 38 человек личного состава пожарной охраны.

«Общая площадь пожара составила 12 кв. м. Сгорела бытовка, закопчена часть склада, а также готовая продукция, - рассказали в МЧС.

Предварительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.