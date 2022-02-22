Постпред США при ООН заявила, что Путин «порвал в клочья» Минские соглашения

22.02.2022 [Политика]

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российский лидер Владимир Путин, признав независимость ЛНР и ДНР, «порвал в клочья» Минские соглашения.

«Президент Путин разорвал Минские соглашения в клочья», — заявила Томас-Гринфилд.

По её словам, США не верят, что «он на этом остановится».

Накануне поздно вечером российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева, - сообщает телеканал RT.  

В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас Донбассе – это геноцид.

Тэги: президент, указ

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