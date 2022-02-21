Путин признал ДНР и ЛНР независимыми республиками

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Заявление президента началось с того, что он напомнил о критической ситуации на Донбассе. Далее Путин отметил, что Украина — дружественный нашей стране народ. А потом обратился к истории, сказав, что Украина полностью создана русскими.

«Все было именно так. В результате большевистской политики и возникла советская Украина. Украина Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Включая ленинские директивы, которые буквально втиснули Донбасс в Украину», — отметил Путин, вспоминая декоммунизацию, которая происходит в Украине.

«Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — продолжил Путин.

Далее глава государства напомнил, что Россия постоянно помогала Украине, вспомнив, что при этом соседнее государство воровало газ и больше «напоминало иждивенца».

«Украинские власти стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет», — сказал президент, заявив, что на этой почве в соседнем государстве возник национализм.

Затем Путин сказал, что устойчивой государственности в Украине так и не сложилось, а государственный строй, который есть там сейчас — это лишь ширма для раздела власти между олигархическими структурами и коррупции. Потом Президент вспомнил Майдан, после которого Украина была ввергнута в гражданскую войну и кризис. Сейчас же она, по мнению Путина, находится под управлением Запада.

«На Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили», — продолжил Путин.

Президент заявил, что Украину втягивают в конфликт западные спецслужбы, чтобы развязать через нее войну с Россией. И для этого соседнее государство готово разработать ядерное оружие:

«Западные покровители могут посодействовать в создании такого оружия»

Затем Путин вспомнил о НАТО и о том, что они хотят развернуть свои базы в Украине, а это прямая угроза России, считает российский президент. По словам президента сотрудничать Запад с Россией не хочет.

«Основной противник НАТО — Россия, плацдармом для удара будет служить Украина. В случае развеёртывания радиолокационного оборудования НАТО на Украине они могут контролировать территорию России».

После этого глава государства, наконец, перешел к проблеме Донбасса. Путин считает, что Украина не заинтересована в мирном решении проблем на Донбассе и нарушает минские договоренности. «В этой связи считаю необходимым незамедлительно признать суверинеитет ДНР и ЛНР», — заключил Путин.

Лидеры западных стран осудили решение российского президента. Произошедшее они называют грубым нарушением Россией международных принципов и норм. Они подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность Украины, а также требуют ввести санкции против Москвы.