В Грязовецком районе закрываются магазины

В Грязовецком районе прекращают работу магазины в деревнях и сёлах. Вместо них теперь будут автолавки.

Как сообщает портал GorodVo.ru, в последнее время население сёл и деревень Грязовецкого района жалуется на то, что у них закрываются магазины. Совсем недавно такое обращение разместили в соцсетях жители деревни Пирогово.

Глава района Сергей Фёкличев, прочитав текст обращения, заявил, что процесс закрытия является необратимым.

«В мой адрес поступают вопросы о закрытии магазинов в районе. По информации председателя Грязовецкого ГОРПО Алексея Малышева, речь идет об одной торговой точке. Закрытие с 1 марта 2022 года магазина, который находится в деревне Пирогово, связано с большой убыточностью данного торгового объекта. Дальнейшее обеспечение жителей продуктами питания и товарами первой необходимости будет осуществляться выездной торговлей. В настоящий момент проходит согласование графика выездов автолавки в данный населенный пункт», — рассказал глава района.

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