Погода в Вологодской области начнет улучшаться после 23 февраля

Погода в Вологодской области все чаще напоминает о скорейшем наступлении весны. Вторая декада февраля выдалась значительно теплее нормы, положительная аномалия достигла 10 градусов. На текущей неделе погода ожидается немного холоднее и ближе к климатической норме.

В предстоящую ночь, 22 февраля, сначала западные районы, а в дальнейшем и вся область окажутся под влиянием очередного североатлантического циклона. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Наиболее интенсивные осадки пройдут во вторник днем. Поступление теплого влажного воздуха приведет к повышению дневных температур до +3 градусов.

В ночь на среду, 23 февраля, регион еще останется во власти осадков, а уже днем циклон сместится дальше на восток, и погода начнет улучшаться, давление расти, ветер поменяет свое направление на северо-западное, — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В четверг и пятницу, 24 и 25 февраля под влиянием гребня антициклона ожидается погода без существенных осадков, в ночные часы температура воздуха начнет опускаться до -7 градусов, при прояснениях местами до -12 мороза, в дневные часы сохранятся слабо отрицательные температуры.