В Харовском районе пассажирский поезд сбил лося

Транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования лося на перегоне между станциями Морженга и Семигородняя Харовского района.

«В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 557-м километре перегона ст. Морженга — ст. Семигородняя Вологодской области смертельно травмировано дикое животное. Сотрудниками транспортной полиции установлено, что лось погиб от травм, полученных при столкновении с пассажирским составом сообщением „Москва — Воркута“. Машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — рассказали в управлении транспортной полиции.

В ведомстве также пояснили, что стоянка пассажирского поезда составила шесть минут. Информация о гибели животного передана в территориальное управление охотничьего хозяйства.