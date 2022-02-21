В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик

Вологодская область готовится к приему беженцев с территории непризнанных Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.

«Для координации деятельности по приему в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев, а также по организации пунктов временного проживания и питания поручаю создать оперативный штаб по приему и временному размещению беженцев, вынужденных покинуть место жительства. Штаб будет возглавлять Рябишин Виктор Владимирович» — заявил Олег Кувшинников.

Также было поручено сформировать штаб из числа психологов, которые будут работать с детьми, прибывшими из донецкой и Луганской республик. Работа этого штаба поручена заместителю губернатора Ларисе Каманиной.

Кроме того, уже подготовлено письмо в адрес МЧС о готовности региона принять беженцев из ЛНР и ДНР.