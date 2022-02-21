Глава Вашкинского района оштрафован за невыполнение ремонта водопровода

Вашкинский районный суд оштрафовал главу района Александра Иванова. Как следует из материалов дела, 30 ноября 2021 года инспектор Контрольно-счетной палаты провел проверку целевого использования межбюджетных трансфертов, выделенных району за 2020 год.

Согласно акту проверки, 13 мая 2020 года заключено Соглашение № 0237-20 о предоставлении из областного бюджета бюджету Вашкинского муниципального района субсидии в размере 841 900 рублей на реализацию в рамках проекта «Народный бюджет» семи общественно значимых проектов, реализация которых должна быть осуществлена в течение финансового года, в котором предоставляется субсидия.

«В нарушение пункта 1.3 Правил предоставления и расходования субсидий на реализацию проекта „Народный бюджет“ из семи проектов в установленный срок не выполнен один проект — ремонт водопровода на улице Ухтомского в селе Липин Бор.За нарушение порядка расходования межбюджетных трансфертов в отношении главы Вашкинского муниципального района Иванова, являющегося высшим должностным лицом Вашкинского района, был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ», — сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Суд назначил Иванову наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано участниками процесса.