Бытовую технику и компьютеры запретят выбрасывать с 1 марта

В России с 1 марта запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Эти предметы нужно будет сдавать на утилизацию, пишет «Парламентская газета».

Как отмечает издание, с 2021 года запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны, аккумуляторы и другие вещи. Теперь этот список пополнится шестью новыми группами отходов.

Согласно правилам, нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, траву, химические вещества, медицинские отходы и ряд других предметов. Мебель нужно складывать не в обычный бак, а ставить на площадку для крупногабаритных отходов. С 1 марта сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины, придется бытовую технику и компьютеры.

За нарушение правил обращения с мусором можно получить штраф. Для граждан он составляет от тысячи до 4 тысяч рублей, для компаний — 100−500 тысяч рублей.