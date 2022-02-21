В Вологодской области за сутки выявлено 2 398 новых случаев коронавируса

21.02.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки 2 398 человека заболели коронавирусом.

1 620 пациентов выздоровели, 31 человек госпитализирован, восемь умерли. Такие данные 21 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по России за сутки выявлено 152 337 новых случаев заболевания, 127 494 пациента выздоровели, 735 умерли.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 150 113 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 119 699 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3326 человек.

 

Тэги: коронавирус, пандемия
Сюжет: Пандемия коронавируса

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