Юлия Чекалева и Степан Малиновский стали победителями лыжного марафона «Русский Север»

Юлия Чекалева и Степан Малиновский выиграли лыжный марафон «Русский Север». Соревнования прошли в минувшие выходные в Тотьме, в «Школе путешественников Фёдора Конюхова» и стали одним из этапов ВологдаМарафон. Всего были представлены три дистанции - на 16, 25 и 50 км.

У женщин на дистанции 25 км победу одержала вологжанка Юлия Чекалева. Среди мужчин на этой же дистанции победителем стал Степан Малиновский.

Ещё один спортсмен СШОР «Витязь» - Дмитрий Шапаров стал серебряным призером на 50-километровой дистанции.

«Все понравилось, единственное, с погодой получилось тяжело, из-за этого мы догнали за 10 минут мужиков, которые бегут 50 км. И я встал, подумал, что надо торить тогда, чтобы им легче было, и я разгонял их. Потом, когда вышли на глянец, где уже дети проехали, они сразу пошли вперед, потому что силы у них были, и я в тот момент наелся, но я, в принципе, уже доезжал. Свою задачу выполнил, поускорялся, потерпел, я доволен», - подвел итоги лыжной гонки Степан Малиновский.

«Я стартанула по глянцу, мне очень в начале нравилось. Потом по свежему снегу было непонятно, но, в принципе, лыжи хорошо сегодня работали. Спасибо моему мужу - Алексею Курицыну за подготовку», сказала после гонки Юлия Чекалева.

Отметим что на старт вышли 347 человек из 14 регионов страны.