Метеопост установят в коттеджном поселке «Сосновый берег» Вологодского района

В поселке «Сосновый берег», который в 2019 больше других населенных пунктов пострадал от паводка, готовится к установке метеопост. Информация об уровне воды, температуре воздуха, давлении, скорости ветра будет передаваться напрямую в Единую диспетчерскую службу. До 15 марта также будет установлена система экстренного оповещения. Аналогичные комплексы уже функционируют в селе Кубенском и поселке Майском. В планах — монтаж подобных систем еще в 13 населенных пунктах района.

Из-за длительной февральской оттепели в этом году к подготовке к весеннему паводку приступили раньше обычного. Теплая погода привела к уплотнению снега, уменьшению высоты его уровня, и, как следствие, к образованию промоин и закраин на водоемах.