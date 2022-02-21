Метеопост установят в коттеджном поселке «Сосновый берег» Вологодского района

21.02.2022 [Общество]

В поселке «Сосновый берег», который в 2019 больше других населенных пунктов пострадал от паводка, готовится к установке метеопост. Информация об уровне воды, температуре воздуха, давлении, скорости ветра будет передаваться напрямую в Единую диспетчерскую службу. До 15 марта также будет установлена система экстренного оповещения. Аналогичные комплексы уже функционируют в селе Кубенском и поселке Майском. В планах — монтаж подобных систем еще в 13 населенных пунктах района.

Из-за длительной февральской оттепели в этом году к подготовке к весеннему паводку приступили раньше обычного. Теплая погода привела к уплотнению снега, уменьшению высоты его уровня, и, как следствие, к образованию промоин и закраин на водоемах.

«Оперативная группа администрации Вологодского района отслеживает обстановку на территориях, подверженных подтоплению, держит постоянную связь со старостами и инициативными группами населенных пунктов, проводит информирование среди жителей района. В ближайшее время в местах возможных заторов и на поворотах рек муниципалитета приступят к чернению льда и ледорезным работам», — рассказали в информационном центре администрации Вологодского района.

Тэги: Сосновый берег, половодье

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