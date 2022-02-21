Василию Верещагину поставят памятный знак на Кубе

21.02.2022 [Общество]

В юбилейный 180-й год рождения художника Василия Верещагина в столице Кубы Гаване установят памятный знак в его честь. Также в этом году исполняется 120 лет со времени его визита на Кубу.

Кроме того, выйдет книга кубинского филолога, писателя и дипломата Бласа Набеля Переса «Верещагин и Куба» на испанском и русском языках. Также запланирована научная конференция и открытие выставки картин Верещагина в Русском зале Национальной Библиотеки Кубы.

«Праздничные мероприятия не обойдут в этом году и Череповец, — рассказал мэр города Вадим Германов. — В городе металлургов откроется выставка подлинных работ Василия Васильевича. На родину живописца привезут картины из собрания Третьяковки, экспозицию дополнят работы Верещагина из коллекций Череповецкого музейного объединения и Вологодской областной картинной галереи».

 

 

Тэги: Василий Верещагин, памятник, юбилей

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