Василию Верещагину поставят памятный знак на Кубе

В юбилейный 180-й год рождения художника Василия Верещагина в столице Кубы Гаване установят памятный знак в его честь. Также в этом году исполняется 120 лет со времени его визита на Кубу.
Кроме того, выйдет книга кубинского филолога, писателя и дипломата Бласа Набеля Переса «Верещагин и Куба» на испанском и русском языках. Также запланирована научная конференция и открытие выставки картин Верещагина в Русском зале Национальной Библиотеки Кубы.
«Праздничные мероприятия не обойдут в этом году и Череповец, — рассказал мэр города Вадим Германов. — В городе металлургов откроется выставка подлинных работ Василия Васильевича. На родину живописца привезут картины из собрания Третьяковки, экспозицию дополнят работы Верещагина из коллекций Череповецкого музейного объединения и Вологодской областной картинной галереи».