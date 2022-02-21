Вологда присоединилась к проекту «Здоровые города»

Вологда присоединилась к проекту Европейской сети здравоохранения «Здоровые города».

Участие в проекте даст Вологде возможность расширить сотрудничество в сфере общественного здоровья, развития здорового городского планирования, участия в международных форумах, а также получать консультации мировых экспертов, возможность представлять и распространять свой опыт на международной площадке.

«В России госполномочием здравоохранение стало в 2011 году, но города в стороне от проблем стоять не могут. Органы местного самоуправления, городские депутаты получают обращения по проблемам здравоохранения, и ВОЗ предложила такую общественную практику, когда муниципалитеты получают право участвовать в реализации этих полномочий», — пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

Вологодский опыт борьбы с пандемией и волонтерской работы уже был высоко оценен на уровне Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Как рассказали в пресс-службе городской Думы, работа городского колл-центра, волонтерского корпуса и проект «Помоги учиться дома» — вошли в справочник по правам человека на местном и региональном уровнях, который выпустил Конгресс.