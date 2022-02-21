80-летняя женщина погибла во время курения в Белозерске

Пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме произошел накануне в Белозерске. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 11.04.

До приезда подразделения пожарной охраны из горящего дома эвакуировались 7 человек, включая одного ребенка. Как выяснилось, очаг возгорания находился в квартире на первом этаже дома, где проживала 80-летняя пенсионерка. В результате пожара повреждена внутренняя отделка квартиры, кровать и постельные принадлежности. Хозяйка квартиры в результате происшествия погибла.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении со стороны погибшей.