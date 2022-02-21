10 медалей завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по спортивному туризму на лыжах

В Великоустюгском районе в воскресение завершились Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

На протяжении трех дней спортсмены из Вологодской, Архангельской областей, республик Коми и Карелии выявляли сильнейшего как в личном зачете, так и на дистанциях «лыжная связка», когда спортсмены участвуют в парах.

Вологжане завоевали 10 медалей — 3 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Победителями в личном зачете стали Милана Худякова и Анастасия Андреева.

В дисциплине «лыжная связка» золотые медали завоевала пара Анастасия Андреева и Надежда Чучина.