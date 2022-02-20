2 473 случая заболевания коронавирусом выявлено в Вологодской области за минувшие сутки

20.02.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 2 473 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 1 548 человек выздоровели, 9 человек умерли. Такие данные опубликованы 20 февраля на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 147 715 пациентам. Большая часть из них — 118 079 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 318 человек.

Напомним, пик заболеваемости в эту волну пандемии в Вологодской области был отмечен 14 февраля. Тогда за сутки заболели коронавирусом 2 650 человек.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Вологодской области 20 февраля

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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