Ночью в Вологде задержали женщину, которая пыталась вынести под одеждой продукты из супермаркета

20.02.2022 [Происшествия]

Ночью в Вологде сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась вынести под одеждой продукты из супермаркета.

Вызов на пульт сотрудникам вневедомственной охраны поступил около 03:00 20 февраля. 

В одном из круглосуточных магазинов на улице Зосимовской в Вологде посетительница спрятала под верхнюю одежду различные продукты питания и попыталась пройти мимо кассовой зоны. 

– Работники торговой точки потребовали у гражданки оплатить товар, на что женщина ответила агрессивно и стала оскорблять всех присутствующих. Росгвардейцы сделали замечание нарушительнице, но она не реагировала на законные требования стражей правопорядка и ругалась грубой нецензурной бранью, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники вневедомственной охраны установили личность женщины и выяснили, что это 33-летняя жительница Вологды, которая уже находится в розыске по подозрению в совершении преступления. Нарушительницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
 

Тэги: кража еды, задержание

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