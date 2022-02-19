«Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»: говорят общественные инспекторы ОЗЖ «Велес» о приюте «ЗооСфера»

19.02.2022 [Общество]

Вологодское общество защиты животных «Велес» опубликовало на своей странице открытое письмо с обращением к представителям власти города и региона, а также к правоохранительным органам.

В сообщении говорится, что 18 февраля представители общественности в лице волонтеров Общества защиты животных «Велес» попытались посетить местный приют для бездомных животных «ЗооСфера», который находится в Вологде на улице Элеваторной.

Несмотря на то, что это было рабочее время, попасть на территорию приюта им не удалось.

– Общественные инспекторы приняли решение пройти по периметру «приюта» – и из-за забора им удалось заснять гору трупов животных, высота которой составила примерно 1,5 метра, длина около 4 метров - по нашим оценкам там несколько десятков трупов кошек и собак, а может и сотен или больше, и дополнительно установленный крематорий. Ранее был только один. Из видео понятно, что и два крематория не справляются, – говорится в обращении.

Приют «ЗооСфера» занимается отловом собак в районах Вологодской области. 

– Согласно 498 ФЗ РФ и областного постановления бездомные кошки и собаки должны проходить программу ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Тех, кто болен - должны лечить и оставлять в приюте до поиска им дома. Усыплению подлежат только те животные, у которых подтверждена терминальная стадия неизлечимой болезни или есть травма не совместимая я с жизнью, – пишет администратор «Велеса» Нина Кудрявцева. 

Общественные инспекторы обращаются к представителям власти и правоохранительным органам с просьбой пресечь нарушения, добиться нормальных условий содержания для бездомных животных, организовать беспрепятственный доступ общественных инспекторов для проверки условий содержания животных, проверить в рамках ли закона реализуется программа ОСВВ, сколько животных отлавливается – сколько действительно стерилизуется и возвращается на место, скольким находятся руки (достоверна ли эта информация), сколько усыпляется – обоснованы ли диагнозы в результате которых принимаются решения об усыплении. 

– Просим публично разместить результаты проверки, – говорится в сообщении.

Защитники животных считают, что важно проверить, откуда в приюте столько трупов животных, на основании чего они усыплены, за какой период накопилось столько тел, почему такое количество трупов лежит кучей в приюте рядом с живыми животными на территории города. 

Тем временем на главной странице приюта «ЗооСфера» крупными буквами на красном фоне опубликовано сообщение:

– Внимание! Мы не работаем в г.Вологде! В Вологде ловит собак и кошек только ОЗЖ «Велес»! Если вам в «велесе» говорят, что вашу собаку/кошку изловил ИП Кинарейкин - отнеситесь к этой лжи со здоровым скептицизмом. Не доверяйте мошенникам. Отловом кошек наша организация не занимается вообще.

Тэги: защита животных, зоозащитники, приюты

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