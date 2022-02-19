Денис Спицов занял шестое место в заключительной лыжной гонке на Олимпийских играх 19 февраля.

Изначально в субботу был запланирован 50-километровый марафон, но из-за погодных условий, а в этот день на лыжно-биатлонном стадионе дул сильный ветер, было принято решение сократить дистанцию до 30 км.

В итоге победителем Масс-старта свободным стилем стал Александр Большунов. Он принес 6 золотую медаль в копилку сборной России. 4 из которых были завоеваны лыжниками.

Второе место занял Иван Якимушкин, с отставанием от лидера 5,5 секунд. Тройку лидеров замкнул норвежец Симен Крюгер.

Уроженец Вожеги Денис Спицов, занял 6 место, попав на так называемый «расширенный пьедестал», уступив победителю 26,2 секунд.

Денис Спицов провел на этой Олимпиаде 4 гонки, став победителем в эстафете 4x10 км. И занял 2 место в скиатлоне.