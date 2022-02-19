2 567 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Вологодской области за минувшие сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 2 567 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 1 318 человек выздоровели, 9 человек умерли. Такие данные опубликованы 19 февраля на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 145 242 пациентам. Большая часть из них — 116 531 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 309 человек.

Напомним, пик заболеваемости был зарегистрирован 14 февраля. Тогда за сутки было зарегистрировано 2 650 новых случаев заболевания коронавирусом.

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