Картины на тему сказки «Алиса в стране чудес» представят на выставке в Вологде

19.02.2022 [Культура]

Персональная выставка графики и экслибрисов Марии Колышкиной «Алиса и другие» откроется 26 февраля в Доме Корбакова в Вологде.

Мария Колышкина – художник-график из Санкт-Петербурга. Окончила Институт декоративно-прикладного искусства, участвует во многих выставках в России и за рубежом. Лауреат 6-й Всероссийской выставки экслибриса. 

На выставке будет представлено 74 графические работы, выполненные в офортных техниках.

Напомним, офорт – это разновидность печатной графики, гравюры на металле, основанной на технологии глубокой печати. Позволяет получать оттиски с печатных форм, в процессе работы по созданию изображения, на которых производится травление поверхности печатной формы кислотами. 

Основу экспозиции составят авторские иллюстрации к всемирно известной сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», также будет представлена серия станковых работ «Карты Таро» и «Времена года» и экслибрисы.

Посетить выставку можно с 26 февраля по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, картины, художник

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