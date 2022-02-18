В Череповецком районе 49-летняя водитель Лада Х-Рей погибла под колесами грузового Вольво

В Череповецком районе в результате ДТП погибла 49-летняя водитель отечественного автомобиля Лада Х-Рей. Происшествие случилось сегодня, около 15.55 на трассе Вологда-Новая Ладога.

По информации регионального УМВД, 49-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, не предоставила преимущество при выезде со второстепенной дороги.

В результате аварии женщина погибла на месте ДТП.