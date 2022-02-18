Новую партию теплых вещей для недоношенных малышей вяжут волонтеры клуба «28 петель»

18.02.2022 [Общество]

Новую партию вязаных вещей для недоношенных малышей готовят волонтеры вологодского клуба «28 петель».

Напомним, клуб «28 петель» – это международный проект, который изначально появился в Казахстане в 2012 году. Всего по стране сейчас работает более 60 волонтерских отделений, которые вяжут для новорожденных шапочки, носочки, жилетки, пледы и игрушки. В Вологде клуб открылся весной 2018 года. 

Клуб называется так потому, что именно 28 петель нужно для резинки носочка для малыша, который появился на свет раньше времени.

Вологодские участницы вяжут вещи не только для новорожденных, но и для других нуждающихся, например, для детей социально-реабилитационного центра «Феникс» и для пенсионеров и инвалидов дома-интерната в Молочном.

– Иногда мы проводим разовые марафоны. Например, вязали шапки для онкобольницы Блохина в Москве. Собирали вещи для дома малютки или собирали коробку вязаных вещей в вологодское онкоотделение, – рассказала NewsVo организатор клуба в Вологде Анастасия Ефремова. – Кроме вязания мы иногда еще шьем вещи. Так, например, шьем одеяла на кувезы для недоношенных малышей, распашонки, подушечки-косточки для поддержания головы новорожденным. 

Сейчас в активном чате волонтеров вологодского клуба «28 петель» – более 70 человек. Кто-то из них вяжет больше, кто-то меньше, но работа продолжается круглый год.

– Волонтеры вяжут то, что им хочется. В зависимости от материала, который у них есть в данный момент, и от настроения, – говорит Анастасия Ефремова. – Понятно, что для изделий новорожденным есть определенные требования: нитки должны быть – 100% шерсть, а ткань – 100% хлопок. Но так как мы помогаем и другим нуждающимся, то по сути мы вяжем носки от самых маленьких до 45 размера.

Около 1000 детей в Вологодской области рождаются недоношенными каждый год. Этим малышам, вес которых иногда не превышает 500 граммов, требуется особый уход. По мнению специалистов, трение шерстяных волокон о ножку ребенка — это естественный массаж рефлекторных зон стоп, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее, общеукрепляющее действие. 

– Когда мы только начинали вязать для малышей, у нас даже заведующие отделений детской больницы вязали сами, – рассказывает Анастасия. – Например, мужчина, который заведовал отделением реанимации. Какие замечательные вещи он вяжет крючком! Мы пока сами не увидели, не поверили, – говорит Анастасия.

По словам волонтеров, сотрудники отделения недоношенных всегда с большой благодарностью принимают новые партии вязанных вещей: 

– Иногда нам кажется, что мы уже много навязали, но привозим новую партию, а там говорят: «У нас еще игрушки заканчиваются!»

Поддержать проект «28 петель» может любой желающий. Вы можете сами стать волонтером или помочь с приобретением пряжи или тканей. Подробности и контакты – в группе клуба «28 петель» в социальной сети.
 

Тэги: волонтеры, благотворительность, новорожденные

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека
«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел
В Кирилловском районе водитель «Тойоты» насмерть сбил велосипедиста
Вологодские спортсмены удачно провели 12 февраля на Олимпиаде
Очевидцы спасли трёхлетнего ребёнка из пожара в Тарногском районе
13 человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Псковской в Вологде
За сутки в Вологодской области выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом
Женская сборная России завоевала "золото" в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине
Мужская сборная России стала чемпионом лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
В Вологодской области возобновляют работу в очном формате учреждения допобразования

Похожие новости

Волонтеры начинают ремонт в доме многодетной семьи с шестью детьми, у которых мама погибла в ДТП

Они отчитались о закупке стройматериалов

551
0

Поликлиникам Вологды требуются автоволонтеры

Благодаря автоволонтерам врачи успевают объехать намного больше вологжан

1003
0

Руководитель вологодского поискового отряда «Юк-Спас» победил в премии «Время молодых»

Вологжанин Александр Громов стал победителем в номинации «Время открытий» в категории «Руководители молодежных общественных организаций»

1047
0

Жителей Вологды приглашают принять участие в новогодних благотворительных акциях

Волонтеры собирают подарки для пожилых людей в домах ветеранов, для детей, оказавшихся в больнице на праздники, а также для детей из малообеспеченных семей

1495
0

Более 600 нуждающихся вологодских семей получат «Корзину доброты»

Помощь оказана в рамках онлайн-сбора, который прошел на сайте корзинадоброты.рф и приурочен к Дню матери

1312
0

Доставку горячей еды детям из неблагополучных семей организуют волонтёры в Вологде

Такую идею им подали вологжане после гибели Сони Жаворонковой

1289
0

Власти Вологодской области ищут волонтеров для помощи медикам

Сообщается, что особенно в помощи волонтеров нуждаются Вологда и Череповец

1305
0

Пластик всех видов можно сдать на акциях по сбору вторсырья в Вологде и Молочном

Акции пройдут 16, 23 и 30 октября в Вологде и 17 октября в посёлке Молочное

993
0

Старинный рассолопровод нашли археологи в деревне Варницы в Вологодской области

На раскопках требуется помощь волонтёров

2162
0

Усадьба Спасское-Куркино приглашает волонтёров на субботник 26 сентября

В планах: расчистить первый этаж барского дома для подготовки к реставрации, а также благоустройство территории

1571
0

Под Вологдой нашли тело погибшего грибника

Пропавшего 64-летнего Федора Опахина искали с 17 сентября

2555
0

Пропавший череповецкий школьник прятался в шкафу у друга

В Череповце нашли второклассника Андрей Фомичева

3271
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе 49-летняя водитель Лада Х-Рей погибла под колесами грузового Вольво
В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов
Новую партию теплых вещей для недоношенных малышей вяжут волонтеры клуба «28 петель»
Житель Чагодощенского района остался без жилья из-за пожара
После резкого потепления на дорогах Вологодской области сформируется сильный гололед
Роскомнадзор потребовал от NewsVo удалить материал со ссылкой на расследование Навального
Мошенник, выманивший больше двух миллионов рублей у жительницы Шексны, отправится в колонию
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

539
0
18.02.2022 [БлогоVO]

Из писем читателей про череповецкую больницу № 1

627
0
17.02.2022 [Обзор Прессы]

С юбилеем, Петр Алексеевич!

468
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика