Новую партию теплых вещей для недоношенных малышей вяжут волонтеры клуба «28 петель»

Новую партию вязаных вещей для недоношенных малышей готовят волонтеры вологодского клуба «28 петель».

Напомним, клуб «28 петель» – это международный проект, который изначально появился в Казахстане в 2012 году. Всего по стране сейчас работает более 60 волонтерских отделений, которые вяжут для новорожденных шапочки, носочки, жилетки, пледы и игрушки. В Вологде клуб открылся весной 2018 года.

Клуб называется так потому, что именно 28 петель нужно для резинки носочка для малыша, который появился на свет раньше времени.

Вологодские участницы вяжут вещи не только для новорожденных, но и для других нуждающихся, например, для детей социально-реабилитационного центра «Феникс» и для пенсионеров и инвалидов дома-интерната в Молочном.

– Иногда мы проводим разовые марафоны. Например, вязали шапки для онкобольницы Блохина в Москве. Собирали вещи для дома малютки или собирали коробку вязаных вещей в вологодское онкоотделение, – рассказала NewsVo организатор клуба в Вологде Анастасия Ефремова. – Кроме вязания мы иногда еще шьем вещи. Так, например, шьем одеяла на кувезы для недоношенных малышей, распашонки, подушечки-косточки для поддержания головы новорожденным.

Сейчас в активном чате волонтеров вологодского клуба «28 петель» – более 70 человек. Кто-то из них вяжет больше, кто-то меньше, но работа продолжается круглый год.

– Волонтеры вяжут то, что им хочется. В зависимости от материала, который у них есть в данный момент, и от настроения, – говорит Анастасия Ефремова. – Понятно, что для изделий новорожденным есть определенные требования: нитки должны быть – 100% шерсть, а ткань – 100% хлопок. Но так как мы помогаем и другим нуждающимся, то по сути мы вяжем носки от самых маленьких до 45 размера.

Около 1000 детей в Вологодской области рождаются недоношенными каждый год. Этим малышам, вес которых иногда не превышает 500 граммов, требуется особый уход. По мнению специалистов, трение шерстяных волокон о ножку ребенка — это естественный массаж рефлекторных зон стоп, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее, общеукрепляющее действие.

– Когда мы только начинали вязать для малышей, у нас даже заведующие отделений детской больницы вязали сами, – рассказывает Анастасия. – Например, мужчина, который заведовал отделением реанимации. Какие замечательные вещи он вяжет крючком! Мы пока сами не увидели, не поверили, – говорит Анастасия.

По словам волонтеров, сотрудники отделения недоношенных всегда с большой благодарностью принимают новые партии вязанных вещей:

– Иногда нам кажется, что мы уже много навязали, но привозим новую партию, а там говорят: «У нас еще игрушки заканчиваются!»

Поддержать проект «28 петель» может любой желающий. Вы можете сами стать волонтером или помочь с приобретением пряжи или тканей. Подробности и контакты – в группе клуба «28 петель» в социальной сети.

