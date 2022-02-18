После резкого потепления на дорогах Вологодской области сформируется сильный гололед

Территория Вологодской области находится под влиянием глубокого североатлантического циклона, который принес в регион усиление ветра, осадки и потепление.

По данным метеостанций, наибольшие порывы ветра отмечались на западе и в центре области до 19 м/с. После повышения температуры выше ноля осадки перешли в мокрый снег и дождь.

В субботу, 19 февраля, начиная с западных районов, регион вновь окажется под влиянием следующего активного циклона. Ветер усилится до 16 м/с и теплая погода пока сохранится.

В воскресенье, 20 февраля, вся территория Вологодской области будет находиться во власти циклонического вихря, ожидается мокрый снег, местами с дождем и порывистым ветром.

В понедельник ожидается улучшение погоды, осадки ослабнут, ночью похолодает до -6 градусов, на дорогах сформируется сильная гололедица.

По предварительным данным, погода до конца февраля прогнозируется теплой, среднесуточная температура также будет превышать норму.