Роскомнадзор потребовал от NewsVo удалить материал со ссылкой на расследование Навального

Роскомнадзор потребовал от сетевого издания NewsVo удалить материал со ссылкой на расследование Алексея Навального. Речь шла о ссылке на расследование «Он вам не Димон», которая была опубликована в разделе БлогоВо в 2017 году. В 2021 «штабы Навального» и основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией были признаны правительством РФ иностранными агентами, а также террористическими и экстремистскими организациями.

Основанием для удаления публикации Роскомнадзор называет требование Генеральной прокуратуры РФ от 09.02.2022 № 27-31-2022/Треб134-22. Согласно требованию, распространение материалов организации, деятельность которой запрещена в России, нарушает закон «О противодействии экстремистской деятельности».

– В течение суток с момента получения данного уведомления, провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение ресурса в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить противоправную информацию, – говорится в письме Роскомнадзора.

Напомним, в феврале российские СМИ получили уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить шесть материалов о расследованиях команды оппозиционера Алексея Навального, опубликованных в период с 2017 по 2020 год.

Так, например, СМИ должны удалить материалы с упоминанием расследований «Он вам не Димон», публикации о пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого, недвижимости семьи главы Татарстана, квартире главы «Ростеха» Сергея Чемезова на Манежной площади и дачах главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Сетевое издание NewsVo удалило данную публикацию.

