Мошенник, выманивший больше двух миллионов рублей у жительницы Шексны, отправится в колонию

В Шекснинском районе суд вынес приговор 55-летнему жителю Нижнего Новгорода, признанному виновным в мошенничестве в отношении жительницы Шексны.

Суд установил, что в период с июня 2017 года по октябрь 2019 года подсудимый, поддерживая доверительные отношения с потерпевшей Г., под различными предлогами получал от женщины деньги. При этом он обещал вернуть полученные суммы, купив ей машину в другой стране. Полученными 2 043 246 рублями мужчина распорядился по своему усмотрению, а машину не купил.

Подсудимый частично признал вину и показал, что познакомился с Г. в 2015 году в интернете. Они несколько раз встречались лично, и в одну из встреч он передал ей 1 290 000 рублей, которые та переводила ему по мере надобности.

«Подтвердил, что, помимо его личных средств, потерпевшая добровольно для оказания ему материальной помощи перевела 800 000 или 850 000 рублей своих средств, которые он готов ей возвратить. При этом автомашину пригнать для нее из-за границы он не обещал… По его словам, потерпевшая в своих показаниях обманывает, поскольку она хотела выйти за него замуж», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Вина подсудимого была доказана материалами дела. Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима и взыскал с него 2 043 246 рублей причинённого ущерба в пользу потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.