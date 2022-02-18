Биатлонист Максим Цветков занял 20 место в масс-старте

18.02.2022 [Спорт]

Гонка с общего старта на 15 км. с четырьмя огневыми рубежами завершала биатлонную программу на Олимпиаде в Китае. На стрельбище дул порой такой сильный ветер, что «отстреляться» вчистую никому не удалось, а за каждый промах спортсмены бежали штрафной круг.

В итоге Максим Цветков, представляющий на соревнованиях Вологодскую области и Санкт-Петербург, с шестью незакрытыми мишенями в сумме занял 20 место.
Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, на втором месте швед Мартин Понсилуома, третий — ещё один представитель сборной Норвегии — Ветле-Сьястад Кристиансен. Лучший из россиян Александр Логинов был только 15-м.

На фото: Максим Цветков крайний слева

Напомним, что Максим Цветков на этой Олимпиаде принял участие в 5 гонках. Завоевал бронзовую медаль в эстафете 4×7,5 км., и ещё дважды был четвертым.

Тэги: биатлон, Максим Цветков, олимпиада

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