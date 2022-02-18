Вологодским медикам увеличили первоначальный взнос по льготной ипотеке

В Вологде будет увеличен первоначальный взнос по льготной ипотеке для медицинских работников. Из средств городского бюджета молодым медикам, впервые трудоустроенным в лечебных учреждениях Вологды, компенсируют до 10% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Для семей с детьми первоначальный взнос составлял 300 тысяч рублей, теперь он увеличен до 400 тысяч рублей. Для семей без детей было — 200 тысяч, сейчас станет 350 тысяч.

Городская субсидия ежемесячного платежа остается прежней: 35 и 25% для семей с детьми и без детей соответственно первые 2,5 года. Следующие 2,5 года — 50% всем категориям. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Также депутаты внесли в решение еще одно изменение.

«У нас появился юридический казус: ребята после обучения в вузе были приглашены на работу в связи с пандемией: для работы в поликлиниках и стационарах. Они трудоустроились временно, на короткий срок. Уже после ординатуры, когда они начали работать по своей специальности, они получают отказ по ипотеке. Эту норму мы изменили. Ожидаем новых молодых специалистов, которые смогут воспользоваться нашей мерой соцподдержки», — отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Получить дополнительную информацию о возможности получить льготную ипотеку можно в управлении опеки и попечительства администрации Вологды.