В Вологде полицейские спасли мужчину, который собирался прыгнуть с моста 800-летия

18.02.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские спасли 27-летнего пьяного мужчину, который собирался прыгнуть с моста 800-летия.

О том, что мужчина стоит за перилами моста, правоохранителям сообщил очевидец. На место прибыли сотрудники ППС Максим Дьячков и Максим Шеркунов и попытались отговорить вологжанина от необдуманного поступка.

«В какой-то момент мужчина, стоя спиной к полицейским, попытался спрыгнуть, но Максим Дьячков обхватил вологжанина руками за тело. Вместе с напарником они вытащили мужчину на мост и вызвали бригаду скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Спасённого доставили в отдел полиции, где он пояснил, что на такие действия его толкнули проблемы на работе.

Тэги: мосты, пьяный, полицейские, спасли
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека
В Кирилловском районе водитель «Тойоты» насмерть сбил велосипедиста
«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел
Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области
Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме
Вологодские спортсмены удачно провели 12 февраля на Олимпиаде
Очевидцы спасли трёхлетнего ребёнка из пожара в Тарногском районе
13 человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Псковской в Вологде
За сутки в Вологодской области выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом
Женская сборная России завоевала "золото" в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Похожие новости

Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской

Предлагая этот вариант, эксперты учитывали перспективную застройку города, дальнейшее развитие промзоны и распределение транспортных потоков

6611
0

В Ферапонтове завершены работы по благоустройству центральной части села и набережной Бородаевского озера

Официально объект откроют следующим летом в июне в День села Ферапонтово

968
0

Мосты через Шограш в Вологде начнут ремонтировать в январе

Это мосты по улицам Конева и Можайского

2318
0

Нейросеть сгенерировала образ Вологды будущего

Корреспонденты NewsVo задавали запросы словами, а искусственный интеллект их визуализировал

2493
0

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста

Люди предлагают перенести мост в другое место. Туда, где не придется сносить дома и строить магистрали рядом с домами. Однако власти непреклонны

9964
0

В Вологде идут предпроектные работы развязки в районе улиц Кирова, Гагарина и Панкратова

Об этом заявил мэр города Вологды Сергей Воропанов

3626
0

Предпроектные работы по мосту в створе Флотского переулка в Вологде планируют завершить в феврале

В администрации города рассматривали три варианта мест для расположения этого моста

2443
0

Ремонт моста через реку Чистовка начался в Череповецком районе

После завершения работ на сооружении всю трассу Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец также приведут в порядок

924
0

В Устюженском районе подрядчика обязали восстановить рухнувший через четыре месяца после ремонта мост

Общая стоимость муниципальных контрактов составляла 2,3 млн рублей

1262
0

Завершен последний этап надвижки второго пролета нового моста через Шексну в Череповце

Застройщик опубликовал ролик, где в ускоренном режиме показал работы по надвижке.

2033
0

Жители двух деревень в Великоустюгском районе через суд доказали бездействие местных властей

Чиновники сначала не хотели принимать на баланс мост через реку Ямжа, а потом отказывались провести его обследование

1755
0

В Сокольском районе у деревни Пахталка появился пешеходный мост через реку

По нему дети будут ходить в школу

1981
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодским медикам увеличили первоначальный взнос по льготной ипотеке
В Вологде полицейские спасли мужчину, который собирался прыгнуть с моста 800-летия
Волонтеры начинают ремонт в доме многодетной семьи с шестью детьми, у которых мама погибла в ДТП
В Череповце семьям новорожденных детей будут выдавать замки на окна
В Вологде объединят детские сады
Череповецкий футболист дебютировал в Еврокубке
В Великоустюгской ЦРБ из окна выпала женщина
 
16.02.2022 [Общество]

«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел

2599
0
18.02.2022 [БлогоVO]

Из писем читателей про череповецкую больницу № 1

383
0
17.02.2022 [Обзор Прессы]

С юбилеем, Петр Алексеевич!

396
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика