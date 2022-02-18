В Вологде полицейские спасли мужчину, который собирался прыгнуть с моста 800-летия

В Вологде полицейские спасли 27-летнего пьяного мужчину, который собирался прыгнуть с моста 800-летия.

О том, что мужчина стоит за перилами моста, правоохранителям сообщил очевидец. На место прибыли сотрудники ППС Максим Дьячков и Максим Шеркунов и попытались отговорить вологжанина от необдуманного поступка.

«В какой-то момент мужчина, стоя спиной к полицейским, попытался спрыгнуть, но Максим Дьячков обхватил вологжанина руками за тело. Вместе с напарником они вытащили мужчину на мост и вызвали бригаду скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Спасённого доставили в отдел полиции, где он пояснил, что на такие действия его толкнули проблемы на работе.