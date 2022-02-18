В Череповце семьям новорожденных детей будут выдавать замки на окна

18.02.2022 [Общество]

В Череповце родители новорожденных детей будут выдавать комплекты замков для пластиковых окон. Об этом рассказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов. «Северсталь» выделила более 1 млн рублей на покупку 6 000 защитных замков.

Как сообщает cherinfo.ru, в городе металлургов только в 2021 году из окон выпало шесть детей.

«Как градообразующее предприятие мы заботимся о жителях. Актуальные для горожан проекты — одна из наших ключевых задач», — рассказал Евгений Виноградов.

«После появления ребенка родители обеспокоены множеством вопросов. Часто, пока ребенок не начнет сам передвигаться, родители не задумываются о таких мерах защиты. Мы советуем установить замки сразу. Тогда любознательность и интерес к миру у детей будут проявляться безопасно», — посоветовала директор фонда «Дорога к дому» Екатерина Фрыгина.

Замки для пластиковых окон родители получат в роддоме вместе с подарками для новорожденного. В наборе два замка, при этом комплектами городские власти намерены обеспечить все семьи.

Тэги: замок, безопасность, дети

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