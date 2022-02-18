В Вологде объединят детские сады

В Вологде объединят три пары детских садов. Инициатива по реорганизации принадлежит администрации города. Речь идет об объединении детских садов № 26 и №19; № 11 и №81; №87 и № 38. Решение было поддержано депутатами городской Думы на сессии 17 февраля.

«Мы говорим о юридическом объединении этих образовательных учреждений. Причина реорганизации связана с эффективностью управления. Никаких увольнений среди воспитателей и нянечек не последует, они останутся работать на прежних местах или будут перераспределены по дошкольным учреждениям», - рассказала начальник управления образования города Ирина Гуляева.

Как сообщает пресс-служба администрации города, объединение влечет за собой дополнительные возможности для воспитанников. После объединения детских садов № 26, который является логопедическим, и № 19, статус первого не изменится. Более того, за счет дополнительных помещений в другом здании увеличится количество групп для детей, обучающихся по адаптированной программе с нарушениями речи.

Детский сад № 87 на улице Пролетарской объединят с 38-м, который расположен на Проспекте Победы. Ранее 87-й садик посещало значительное количество ребят из других микрорайонов, в том числе, с улицы Ленинградской. На данный момент потребность в этом саду отпала.

Детские сады № 11 и № 81, находящиеся в соседних зданиях, также объединяют. Это не изменит условий для детей и педагогов, но позволит оптимизировать расходы на управление, - говорится в сообщении.