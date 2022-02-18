Череповецкий футболист дебютировал в Еврокубке

18.02.2022 [Спорт]

В игре 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы накануне принимали испанский «Бетис». Череповчанин вышел на поле в середине второго тайма, заменив в игре Артёма Дзюбу, уже при счёте 3:2 в пользу гостей. Все мячи были забиты в первом тайме.

Испанцы вышли вперёд в начале матча, забив два быстрых гола. Затем в середине тайме хозяевам удалось «перехватить» игру и сравнять счёт благодаря голам Дзюбы и бразильца Малкома. Но перед самым перерывом неудачная игра защитника «Зенита» у своей штрафной привела к третьему голу в ворота Михаила Кержакова.

Во втором тайме счёт так и не поменялся, «Зенит» проиграл первый матч 2:3.

Накануне этой игры Иван Сергеев дал интервью журналистам «Спорт-Экспресс», в котором признался, что его приоритет - играть в ТОП-лиге.

«Приоритет есть играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются».

Ответный поединок между «Бетисом» и «Зенитом» пройдёт в Испании 24 февраля. Петербуржцам для прохождения в следующий раунд турнира нужно забить не менее двух мячей, и стараться не пропустить.

Отметим, что Иван Сергеев родился в Череповце, воспитанник местной футбольной школы «Череповец-Аист».

Тэги: Футбол, Лига Европы

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