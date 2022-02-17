Вологда получила федеральные деньги на приобретение новых автобусов

Доходы в размере 2,2 млрд рублей, поступившие в трехлетний бюджет Вологды, были распределены сегодня депутатами городской Думы. Это средства федерального бюджетного кредита и областное софинансирование, которые направляются на строительство школы на улице Сергея Преминина и на закупку автобусов на газомоторном топливе, — сообщает пресс-служба городской администрации.

«На строительство школы на улице Сергея Преминина направлены 728,9 млн рублей в этом году и такая же сумма в следующем году. Это будет школа на 1200 мест с бассейном, строительство начнется в этом году и завершится в 2023-м», — сказал глава Вологды Юрий Сапожников.

Также сегодня распределенные федеральные средства будут направлены на закупку новых экологичных автобусов на газомоторном топливе — 346 млн рублей в этом году и столько же в следующем. На каждый транш будет приобретено более 20 автобусов. В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры, и первая часть машин выйдет на линию в этом году.