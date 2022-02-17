У председателя вологодской городской Думы появился еще один заместитель

На должность заместителя городской Думы Вологды избран депутат, председатель постоянного комитета по экономической политике и муниципальной собственности Константин Шепель. Должность он будет занимать на непостоянной основе — без оплаты труда.

«Я поручаю заместителям ряд направлений. Сергей Никулин курирует правовой блок, взаимоотношения с прокуратурой, судами, вопросы правоприменения, Минюст. Сергей Чуранов координирует вопросы городской инфраструктуры. Константин Шепель будет курировать экономический блок — приватизация, торговля, туризм. Также мы вводим еще одну должность заместителя, который будет заниматься вопросами бюджетного законодательства. Пока она остается вакантной», — пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

Как сообщает пресс-службы городской Думы, в структуре городского парламента всего две должности на постоянной основе — это глава Вологды и заместитель председателя — должность, которую занимает Сергей Никулин.