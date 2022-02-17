В Череповце крыши автобусных остановок срывает ураганным ветром

17.02.2022 [Происшествия]

В городе металлургов с автобусных остановок ураганным ветром сдувает крыши. Известно, как минимум о пострадавших павильонах на улице Архангельской и в Каменном переулке.  

«В Центр по защите населения от чрезвычайных ситуаций стекается информация о состоянии городской инфраструктуры. Пока натиска стихии не выдержали крыши автобусных остановок на Архангельской и в Каменном переулке, стойки дорожных знаков на Пионерской и Горького. Эти повреждения оперативно устранили», — сообщил мэр Вадим Германов.

По словам Германова, европейский циклон «Вера» с самого утра показывает горожанам, что такое «парусность» и как на нее влияет одежда оверсайз. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду, а снег с дождем станут финальным аккордом непогоды.

«Считаем своим долгом предупредить, что сегодня лучше не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и заборов. Увидели, что конструкции непрочные или есть угроза падения — звоните 051 или 083», — предупредил горожан Вадим Германов.

Стихия начнет успокаиваться только к вечеру 18 февраля. С 20 февраля температура станет понижаться.

 

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Тэги: ураган, остановка

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