Особенности проведения итоговой аттестации-2022 стали темой областного родительского собрания

17.02.2022 [Общество]

Организация и проведение государственной итоговой аттестации стали темой областного родительского собрания.

«В 2022 году экзамены будут сдавать 1-27-00 выпускников 9-х классов и 4440 одиннадцатиклассников. Выпускникам 11-х классов для получения аттестата нужно сдать два обязательных предмета — русский язык и математику, выбрав по математике базовый или профильный уровень, — отметила начальник департамента образования Елена Рябова. — Девятиклассникам в формате основного государственного экзамена предстоит сдать четыре экзамена: два обязательных — русский язык и математика, и два экзамена по выбору. Набор в 10 классы будет осуществляться только по результатам ОГЭ».

В процедуре проведения ЕГЭ изменений нет. Но в этом году есть изменения в контрольных измерительных материалах по многим учебным предметам и, как следствие, сокращена продолжительность экзамена по обществознанию и истории, увеличена продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 марта по 18 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).

1 февраля закончился этап подачи заявлений на участие в ЕГЭ. Выпускники уже определились с экзаменами по выбору.

Как и в прошлые годы, самым массовым экзаменом в форме ЕГЭ остается русский язык. Его намерен сдавать 4661 участник.

ЕГЭ по математике профильного уровня выбрали для сдачи 2521 человек, ЕГЭ по математике базового уровня будут сдавать 2070 выпускников.

Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 2176 участников. Примерно равное количество участников зарегистрировались на ЕГЭ по биологии — 1046 человек и по физике — 1023 человека. По сравнению с прошлым годом, увеличилось количество выбравших ЕГЭ по географии и информатике, — сообщает пресс-служба регионального правительства.  

У выпускников 9-х классов есть время определиться с выбором предметов для сдачи экзаменов. Срок подачи заявлений заканчивается 1 марта.

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 24 сентября).

Тэги: ЕГЭ, собрание, выпускники

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