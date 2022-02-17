Вирусологи заявили о бесполезности коллективного иммунитета при омикроне

Вирусологи и иммунологи дают и оптимистичный прогноз: из состояния пандемии коронавирус трансформируется в эндемическое заболевание.

В ряде российских городов региональные минздравы и депздравы заявили о достижении стопроцентного коллективного иммунитета. Однако ежедневное количество заболевших меньше не становится. К примеру, в Санкт-Петербурге об этом заявил первый замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Саран. Однако по состоянию на среду, 16 февраля, город стал лидером по числу выявленных заболевших за сутки, опередив даже Москву.

«По данным нашего серологического исследования, уже в октябре в городе было более 80% людей с антителами, — рассказал изданию «КоммерсантЪ» директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук. - Скорее всего, после волны «омикрона» это значение будет близко к 100%, потому что в условиях распространения этого штамма плюс-минус переболеть должны все, кто не болел раньше и не был вакцинирован».

Антон Барчук объясняет, что в начале пандемии, когда распространялись уханьский и альфа-штамм, было достаточно до 70% людей в популяции с антителами, чтобы остановить пандемию. Когда появился дельта-штамм, планка поднялась выше 90%.

«Сейчас, в условиях омикрона, который эффективно заражает и вакцинированных, и переболевших, но при этом не вызывает тяжелого течения, эти люди никак не остановят распространение вируса, и с этой точки зрения коллективный иммунитет уже бесполезен», — продолжает Барчук.

Власти ряда стран уже сняли или снимают исходя из этих соображений санитарные ограничения для граждан.

При этом эксперт уверен, что наличие иммунитета защитит людей от тяжелого течения болезни, госпитализаций и неблагоприятных исходов.

Добавим, что, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Вологодской области по состоянию на 11 февраля 2022 года коллективный иммунитет составлял 67,5%.