Суд подтвердил право жителей многоквартирного дома продавать вторсырье, а за ТКО платить по факту

17.02.2022 [Общество]

Арбитражный суд Нижегородской области оставил за жителями многоквартирного дома право продавать раздельно накопленное вторсырье (стекло, пластик, алюминий, макулатуру), сохранив при этом обязанность регионального оператора по вывозу смешанных отходов. 

– Создан важный прецедент, который может очень пригодиться жителям не только Нижегородской области, но и других регионов. Решение важное, поскольку именно сейчас идут одна за другой попытки отжать рынок вторсырья в пользу регоператоров, – сообщают волонтеры экологического движения «ЭкоБессрочка Вологда».

Ранее региональный оператор ООО «Нижэкология-НН» обратился в арбитражный суд с иском к управляющей организации ООО «Авангард» с требованием об изменении договора на обращение смешанных отходов. В иске регоператор просил суд начислять оплату за вывоз ТКО (смешанных отходов) по нормативу, а не по факту, так как, по мнению регоператора, отказ от его услуг по вывозу РНО (раздельно накопленных отходов) означает отказ от системы раздельного накопления ТКО и РНО.

Поводом для обращения регоператора в суд стало то, что ООО «Авангард» по решению собственников помещений в многоквартирном доме заключило договор на продажу РНО с третьим лицам — переработчиком вторичного сырья, и перестало передавать указанные отходы регоператору. До этого момента жители платили за вывоз вторичного сырья регоператору, не получая никакой экономической выгоды от организованного раздельного сбора отходов на мусорной площадке.

В качестве ответной меры регоператор начал выставлять счета за вывоз мусора по нормативу, с чем ООО «Авангард» было категорически несогласно.

Арбитражный суд Нижегородской области встал на сторону ООО «Авангард» и сохранил условия договора о поконтейнерном определении объема ТКО (расчет по факту), несмотря на то что вторсырье продавалось стороннему переработчику. 

Суд признал, что жители могут организовать раздельное накопление отходов в многоквартирном доме путем передачи раздельно накопленных отходов для дальнейшего направления на утилизацию не только регоператору, но и иным участникам рынка вторичных материальных ресурсов, и что у регионального оператора нет исключительного права на обращение с вторсырьем. 
 

Тэги: ТКО, вывоз мусора, ЖКХ. мусор, раздельный сбор мусора, мусорные тарифы, вторсырье

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека
В Кирилловском районе водитель «Тойоты» насмерть сбил велосипедиста
Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области
«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел
Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме
Вологодские спортсмены удачно провели 12 февраля на Олимпиаде
Очевидцы спасли трёхлетнего ребёнка из пожара в Тарногском районе
13 человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Псковской в Вологде
За сутки в Вологодской области выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом
Женская сборная России завоевала "золото" в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Похожие новости

Прокуратура области требует вернуть незаконно полученные «Аквалайном» деньги

Также надзорное ведомство обратилось в Вологодский городской суд с требованием признать незаконным доначисление платы за ТКО

3882
0

Правительство Вологодской области приняло новую территориальную схему обращения с ТБО

Документ утвержден региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды

3497
0

За «липовые» замеры мусора в Вологодской области под суд пойдет директор московской фирмы

Руководитель АНО «Институт развития регионов» обвиняется в мошенничестве и подделке документов

2536
0

Пристегнутые к площадке контейнеры в Вологде увезли вместе с цепями

Инцидент произошел на контейнерной площадке дома №23 по улице Ветошкина

2136
0

Регоператор «Аквалайн» задолжал больше миллиона рублей за пользование полигоном ТКО в Вожегодском районе

Местные власти говорят, что из-за долгов работа полигона парализована, в районе даже ввели режим ЧС, но потом отменили это постановление

2920
0

Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения

Решение было принято по иску «Расчетно-информационного центра Вологды» 

8437
0

Осенние замеры накапливаемого мусора проводят в Вологодской области

Как и летом, адреса контейнерных площадок, на которых они будут проводиться, не публикуются

1868
0

Весенние замеры накапливаемого мусора в Вологодской области перенесут из-за коронавируса

Изначально их должны были начать проводить с 6 апреля

1883
1

«Зелёный полюс» сообщил о закрытии проекта по сбору использованных батареек в Вологодской области

Организация прекращает сотрудничество с ООО «АкваЛайн»

8261
0

Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них

Регоператоры решили отказаться от перерасчета платы за нежилые квартиры на основании предъявленных квитанций за электричество

19413
20

В Грязовце фирма, занимающаяся переработкой отходов, накопила долг 2,7 млн рублей

Судебные приставы арестовали оборудование по утилизации отходов у ООО «Зеленый город».

1308
0

К 2022 году в Вологодской области планируют оставить пять мусорных полигонов

Познакомиться с работой электронной модели территориальной схемы обращения с отходами в Вологодской области может любой житель региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

2925
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологда получила федеральные деньги на приобретение новых автобусов
У председателя вологодской городской Думы появился еще один заместитель
В Череповце крыши автобусных остановок срывает ураганным ветром
Особенности проведения итоговой аттестации-2022 стали темой областного родительского собрания
Купи Samsung Galaxy в Билайн вместе с услугами связи и аксессуарами и получи выгоду до 40%
Вирусологи заявили о бесполезности коллективного иммунитета при омикроне
Суд подтвердил право жителей многоквартирного дома продавать вторсырье, а за ТКО платить по факту
 
16.02.2022 [Общество]

«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел

2179
0
16.02.2022 [БлогоVO]

Встреча с детством. Выставка «Арт-объекты времени»

508
0
17.02.2022 [Обзор Прессы]

С юбилеем, Петр Алексеевич!

256
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика