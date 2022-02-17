Суд подтвердил право жителей многоквартирного дома продавать вторсырье, а за ТКО платить по факту

Арбитражный суд Нижегородской области оставил за жителями многоквартирного дома право продавать раздельно накопленное вторсырье (стекло, пластик, алюминий, макулатуру), сохранив при этом обязанность регионального оператора по вывозу смешанных отходов.

– Создан важный прецедент, который может очень пригодиться жителям не только Нижегородской области, но и других регионов. Решение важное, поскольку именно сейчас идут одна за другой попытки отжать рынок вторсырья в пользу регоператоров, – сообщают волонтеры экологического движения «ЭкоБессрочка Вологда».

Ранее региональный оператор ООО «Нижэкология-НН» обратился в арбитражный суд с иском к управляющей организации ООО «Авангард» с требованием об изменении договора на обращение смешанных отходов. В иске регоператор просил суд начислять оплату за вывоз ТКО (смешанных отходов) по нормативу, а не по факту, так как, по мнению регоператора, отказ от его услуг по вывозу РНО (раздельно накопленных отходов) означает отказ от системы раздельного накопления ТКО и РНО.

Поводом для обращения регоператора в суд стало то, что ООО «Авангард» по решению собственников помещений в многоквартирном доме заключило договор на продажу РНО с третьим лицам — переработчиком вторичного сырья, и перестало передавать указанные отходы регоператору. До этого момента жители платили за вывоз вторичного сырья регоператору, не получая никакой экономической выгоды от организованного раздельного сбора отходов на мусорной площадке.

В качестве ответной меры регоператор начал выставлять счета за вывоз мусора по нормативу, с чем ООО «Авангард» было категорически несогласно.

Арбитражный суд Нижегородской области встал на сторону ООО «Авангард» и сохранил условия договора о поконтейнерном определении объема ТКО (расчет по факту), несмотря на то что вторсырье продавалось стороннему переработчику.

Суд признал, что жители могут организовать раздельное накопление отходов в многоквартирном доме путем передачи раздельно накопленных отходов для дальнейшего направления на утилизацию не только регоператору, но и иным участникам рынка вторичных материальных ресурсов, и что у регионального оператора нет исключительного права на обращение с вторсырьем.

