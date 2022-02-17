В Великоустюгском районе осудили «телефонного террориста», который угрожал взорвать коррекционную школу-интернат

17.02.2022 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в ложном сообщении о готовящемся теракте.

Суд установил, что 8 октября 2021 года подсудимый с телефона-автомата в деревне Пеганово позвонил в дежурную часть районного ОМВД и сообщился о готовящемся взрыве коррекционной школы-интерната.

Мужчина признал вину и отказался от дачи показаний. Ранее он пояснил, что в тот день выпивал, пошёл в магазин и пытался с телефона-автомата позвонить знакомому, но не смог.

«Разозлился, позвонил в полицию и сообщил дежурному о заложенной бомбе в коррекционной школе-интернате. Предупредил, что здание взлетит на воздух, если ему не дадут 1,5 миллиона рублей. Деньги он потребовал, чтобы его сообщение было воспринято реально. Взрывать здание он не собирался», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Директор учебного заведения показал, что знает подсудимого: тот раньше учился в этой школе и проживал в интернате.

Осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. С него также взыскали ущерб за ложный вызов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: телефонный террорист, приговор

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