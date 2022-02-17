На счетах эскроу вологжан на 1 января 2021 года лежит 8,1 млрд рублей

На 1 января 2022 года в Вологодской области открыто почти 3 тыс. счетов эскроу. Это почти в два раза больше, чем на 1 января 2021 года. Общая сумма денежных средств на них за этот период также удвоилась — до 8,1 млрд рублей, — сообщает пресс-служба вологодского отделения Банка России.

В региональном отделении регулятора напомнили, что при использовании механизма проектного финансирования застройщики строят жилье или за счет собственных средств, или за счет банковских кредитов. В Вологодской области количество действующих кредитных договоров, заключенных застройщиками, выросло за год с 19 до 56. Общий лимит этих договоров составляет 6,9 млрд рублей.

«Деньги покупателей квартир хранятся на счетах эскроу до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода здания в эксплуатацию. При этом средства на счетах эскроу в размере до 10 млн рублей застрахованы государством», — подчеркивает заместитель управляющего отделением Вологда Банка России Вадим Ситов.

По завершенным проектам вологодским застройщикам с раскрытых счетов эскроу перечислено уже более 6 млрд рублей.

В целом в России на 1 января 2022 года количество счетов эскроу составило более 650 тыс. штук. Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, превысил 3 трлн рублей.