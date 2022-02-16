Более 20 уличных художников заявились на фестиваль стрит-арта в Вологде

Более 20 художников из Вологды, Москвы, Белгорода и Новосибирска заявились на фестиваль стрит-арта, который пройдет в областной столице в июне 2022 года. До 15 марта идет сбор заявок от граффистов со всей страны.

Фестиваль граффити такого масштаба пройдет в Вологде впервые. До 15 апреля оргкомитет должен определить перечень объектов в городе, которые будут оформлены райтерами и предоставить его художникам. Конкурсная комиссия планирует отобрать 18 зданий.

Вологжане могут предложить свои объекты, которые художники оформят дополнительно к тем 18. Среди уже поступивших предложений здание ВоГУ на улице Сергея Орлова, «пролом» на улице Мира, 6 и другие объекты.

Для украшения города художникам будет представлено три темы: «Вологда 1147» (история и известные люди города), «Вологда 2022» (Вологда современная, актуальные граффити) и «Вологда 2147» (город будущего, работы в свободном стиле). Участники должны разработать и предоставить эскиз до 15 мая, — сообщает пресс-служба городской администрации.