Вологодские врачи впервые выполнили сложную малоинвазивную операцию

16.02.2022 [Общество]

Впервые в области врачи Вологодской областной клинической больницы выполнили сложную малоинвазивную операцию — удалили крупную опухоль прямой кишки с прилегающими тканями с помощью специальной эндоскопической техники.

Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением Максим Филатов, крупную опухоль толстой кишки пациенту удалили единым блоком в пределах здоровой ткани, не прибегая к открытой операции. Такой метод исключает рецидивный рост опухоли.

«На начальном этапе выполняется эндоскопическая разметка границы опухоли в пределах здоровой ткани. Производится введение в подслизистый слой под основание опухоли специального стерильного раствора. Затем тончайшими инструментами выполняется поэтапная резекция опухоли с последующим ее извлечением для морфологического исследования. Длительность операций составляет от 1,5 до 2,5 часов», — рассказал врач-эндоскопист Иван Смирнов.

Специалист также добавил, что осложнений при проведении вмешательств не было.

Тэги: медицина, операция, опухоль

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