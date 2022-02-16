Книгу «Госпитали Вологодчины» представили жителям Вологодской области

Книгу «Госпитали Вологодчины. Фотолетопись работы госпиталей периода Великой Отечественной войны на территории Вологодской области» представили жителям региона в формате онлайн.

Презентация прошла в рамках встречи, которую организовали сотрудники библиотеки №13 города Вологды.

Издание подготовили участники Вологодского поискового отряда. По их словам, это история в фотографиях, история работы военно-лечебных учреждений и медицинского персонала по спасению раненых и больных воинов Красной Армии, дислоцировавшихся на территории Вологодской области в годы Великой Отечественной войны.

– В книге представлены материалы о двадцати госпиталях из различных архивов, музеев и личных коллекций, многие из которых публикуются впервые. Издание будет интересно историкам, краеведам, родственникам медицинских работников, всем интересующимся историей Вологодчины, – рассказывают организаторы мероприятия.

Книга была издана в рамках проекта «Возвращая имена и судьбы» при поддержке Фонда президентских грантов.