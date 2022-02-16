В Великоустюгском районе гадалка украла деньги из квартиры пенсионерки

В Великоустюгском районе служебная собака по кличке Барон помогла разыскать подозреваемую в краже денег из квартиры жительницы деревни Аристово.

74-летняя пострадавшая рассказала, что к ней домой пришла незнакомая женщина и предложила погадать. Пенсионерка согласилась и заплатила гостье за услуги, а после её ухода заметила, что из квартиры пропало 17 тысяч рублей.

«Служебный пес по кличке Барон сразу взял след и привёл полицейских к обочине дороги, где были обнаружены следы транспортного средства. Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленница уехала на такси», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В результате соответствующих мероприятий подозреваемую, которой оказалась 43-летняя ранее судимая местная жительница, задержали.

«В беседе с оперативниками задержанная призналась в содеянном, пояснив, что попросила пенсионерку принести стакан воды и пока та была на кухне, она прошла в другую комнату и взяла деньги из пакета, из которого ранее женщина оплачивала её услуги. Часть украденных денег подозреваемая потратила на личные нужды», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

У подозреваемой изъяли 8600 рублей. Эти деньги вернули потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.