В Великоустюгском районе гадалка украла деньги из квартиры пенсионерки

16.02.2022 [Происшествия]

В Великоустюгском районе служебная собака по кличке Барон помогла разыскать подозреваемую в краже денег из квартиры жительницы деревни Аристово.

74-летняя пострадавшая рассказала, что к ней домой пришла незнакомая женщина и предложила погадать. Пенсионерка согласилась и заплатила гостье за услуги, а после её ухода заметила, что из квартиры пропало 17 тысяч рублей.

«Служебный пес по кличке Барон сразу взял след и привёл полицейских к обочине дороги, где были обнаружены следы транспортного средства. Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленница уехала на такси», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В результате соответствующих мероприятий подозреваемую, которой оказалась 43-летняя ранее судимая местная жительница, задержали.

«В беседе с оперативниками задержанная призналась в содеянном, пояснив, что попросила пенсионерку принести стакан воды и пока та была на кухне, она прошла в другую комнату и взяла деньги из пакета, из которого ранее женщина оплачивала её услуги. Часть украденных денег подозреваемая потратила на личные нужды», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

У подозреваемой изъяли 8600 рублей. Эти деньги вернули потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, гадалки, пенсионерка, служебный пес
Фото пресс-службы областного УМВД

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