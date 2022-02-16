В Вашкинском районе завершается ремонт моста через реку Кема к деревне Мосеево

В Вашкинском районе завершается ремонт понтонного моста через реку Кема к деревням Мосеево и Никоново, сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области на своей официальной странице в соцсети.

Старый понтонный мост, отремонтированный в 2020 году, сорвало и унесло вниз по течению в конце 2021 года. Доставку продуктов и медикаментов, а также перевозку жителей указанных деревень организовали спасатели. Кроме того, как заявил глава департамента Андрей Накрошаев, был организован альтернативный проезд к райцентру.

«Мы выполнили восстановление дороги, которая на тот момент была непроезжей, и открыли движение для всех видов транспорта», — сказал Накрошаев.

На 16 февраля, по данным департамента дорожного хозяйства и транспорта, работы по восстановлению моста выполнены на 98%. Завершить их планируется к концу текущей недели.