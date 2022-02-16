В Вашкинском районе завершается ремонт моста через реку Кема к деревне Мосеево

16.02.2022 [Общество]

В Вашкинском районе завершается ремонт понтонного моста через реку Кема к деревням Мосеево и Никоново, сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области на своей официальной странице в соцсети.

Старый понтонный мост, отремонтированный в 2020 году, сорвало и унесло вниз по течению в конце 2021 года. Доставку продуктов и медикаментов, а также перевозку жителей указанных деревень организовали спасатели. Кроме того, как заявил глава департамента Андрей Накрошаев, был организован альтернативный проезд к райцентру.

«Мы выполнили восстановление дороги, которая на тот момент была непроезжей, и открыли движение для всех видов транспорта», — сказал Накрошаев.

На 16 февраля, по данным департамента дорожного хозяйства и транспорта, работы по восстановлению моста выполнены на 98%. Завершить их планируется к концу текущей недели.

Тэги: ремонт моста, Вашкинский район
фото со страницы департамента дорожного хозяйства и транспорта в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский суд признал Владимира Корытина виновным в покушении на мошенничество
Жители Вологды собрали необходимые вещи для семьи с шестью детьми, потерявшими мать
В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека
В Кирилловском районе водитель «Тойоты» насмерть сбил велосипедиста
Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области
Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме
Вологодские спортсмены удачно провели 12 февраля на Олимпиаде
Очевидцы спасли трёхлетнего ребёнка из пожара в Тарногском районе
13 человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Псковской в Вологде
Сгоревший памятник архитектуры Дом Шахова могут изъять из частного владения в казну Вологодской области

Похожие новости

В ГИБДД разъяснили, как поменялось движение в Вологде из-за ремонта моста через Шограш

Там рассказали о том, какие меры предприняты для уменьшения пробок

2988
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе началось рассмотрение дела об избиении студента политехнического техникума
Более 20 уличных художников заявились на фестиваль стрит-арта в Вологде
В Вологде стрелявшего на свадьбе гостя лишили права на хранение и ношение оружия
В Череповце задержали троих жителей Вологды с наркотиками
Вологодские врачи впервые выполнили сложную малоинвазивную операцию
Книгу «Госпитали Вологодчины» представили жителям Вологодской области
Помощь для семьи погорельцев из Вытегры собирают в Вологодской области
 
16.02.2022 [Общество]

«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел

566
0
16.02.2022 [БлогоVO]

Детали проекта развития Череповца

92
0
15.02.2022 [Обзор Прессы]

Рыбацкое счастье

540
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика