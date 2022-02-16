В Вологодской области выявлено 2384 случая заболевания коронавирусом

В Вологодской области выявлено 2384 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

1520 пациентов выздоровели, 233 человека госпитализировано, семь умерли. Такие данные 16 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по России за сутки выявлено 179 284 новых случая заболевания, 172 468 пациентов выздоровели, 748 умерли.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 137 834 случая заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 112 043 человека — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3285 человек.