Работники образования в Верховажском районе пройдут психиатрическое освидетельствование

16.02.2022 [Общество]

В Верховажском районе суд рассмотрел иск прокуратуры к нескольким районным образовательным учреждениям об устранении нарушений трудового законодательства.

«Прокуратурой Верховажского района в рамках надзора за исполнением трудового законодательства установлено, что в некоторых муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района не организовано проведение обязательных психиатрических освидетельствований педагогических работников», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Так как отсутствие такой проверки нарушает права работников на охрану труда, прокуратура просила суд обязать образовательные учреждения организовать психиатрические освидетельствования.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Финансовое обеспечение таких проверок возложено на администрацию Верховажского района.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, необходимые для организации освидетельствований деньги уже выделены, а образовательные учреждения заключают договоры на их проведение.

Тэги: образование, работники, трудовой кодекс, проверка, прокуратура, суд, иск

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