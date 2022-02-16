Владелец «Северстали» объявил о старте уникального урбанистического проекта в Череповце

Владелец «Северстали» объявил о старте «уникального» урбанистического проекта. Как указано в заявлении, распространённом пресс-службой одного из самых богатых людей России, «уникальность проекта заключается в принципиально новом подходе к развитию территории — от комплексного исследования «ДНК города» и потребностей его жителей до создания алгоритма применения лучших в мире практик в области урбанистики в конкретных районах города для комфортной жизни череповчан».

«Современный город — это не просто инфраструктура, поддерживающая жизнедеятельность сообщества. Это особая среда, от эффективности организации которой во многом зависит качество жизни, здоровье и благосостояние ее жителей, устойчивое развитие города и целого региона. В ближайшие несколько лет мы планируем разработать, профинансировать и реализовать проект, который призван, с одной стороны, кардинально повысить комфортность проживания в Череповце, а с другой — раскрыть потенциал его жителей, среди которых более 60 тысяч человек являются сотрудниками и ветеранами компании «Северсталь», — цитирует пресс-служба «Северстали» председателя совета директоров компании Алексея Мордашова.

Как пишет издание «Самолет», в пользу того, что программа развития города, заявленная Мордашовым, на самом деле будет реализована, может стать тот факт, что лидер списка Форбс, видимо, затеял всё «для себя», поскольку он "хочет здесь жить".