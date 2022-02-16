Хозяйка кафе в Чагодощенском районе оштрафована за тараканов в супе

16.02.2022 [Общество]

В Бабаеве районным судом оштрафована хозяйка кафе, которое находится в поселке Сазоново Чагодощенского района. Согласно материалам дела, с жалобой обратился мужчина, который заявил, что в кафе, расположенном на 311 км автодороги Вологда — Новая Ладога, не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания. В тарелке супа заявитель обнаружил посторонний предмет, очень похожий на таракана.

«После заявления в кафе была проведена проверка, в ходе которой были установлен ы ряд нарушений. В частности, плитка на полу повреждена, что не позволяет его качественно мыть;  практически во всех помещениях кафе обнаружены живые и погибшие тараканы; кухня и склад находятся в антисанитарном состоянии», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Хозяйка кафе вину признала и рассказала, что в настоящее время все нарушения устранены.

Суд оштрафовал женщину на 5000 рублей.

Тэги: тараканы, заявление, суд

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